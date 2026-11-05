Credem, utile netto consolidato 9 mesi cresce a doppia cifra a 458,8 milioni

(Teleborsa) - Credem ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto consolidato pari a 458,8 milioni di euro, in crescita del 12,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari a 407,7 milioni di euro (al netto del beneficio di 98,6 milioni di euro derivanti dalla cessione delle attività di merchant acquiring effettuata all’inizio del 2025).



A fine settembre 2026, il margine di intermediazione si attesta a 1.533,5 milioni di euro, rispetto a 1.402,5 milioni di euro dell’anno precedente (+9,3%). All’interno dell’aggregato, il margine finanziario è pari a 762,9 milioni (+5,4% a/a) ed il margine da servizi a 770,6 milioni (+13,5%). Più in dettaglio le commissioni da gestione ed intermediazione al netto delle commissioni di performance

ammontano a 412,4 milioni (+10,3%), comprensive delle commissioni di performance ammontano a 447,1 milioni (+17%).



I costi operativi sono pari a 712,0 milioni rispetto ai €683,0 milioni a fine settembre 2025 (+4,2%). Il cost/income(16) si attesta a 46,4% rispetto al 48,7% a fine settembre 2025. Il risultato lordo di gestione è pari a€821,5 milioni (+14,2%). Il risultato operativo si attesta a 733,5 milioni (+15,1%).



I prestiti alla clientela si attestano a 36,9 miliardi di euro (+2,1%). Ne periodo, sono stati acquisiti oltre 164 mila nuovi clienti. La raccolta complessiva da clientela raggiunge complessivamente quota 119,4 miliardi di euro (+8,6%). Il rapporto tra impieghi problematici lordi ed impieghi lordi (Gross NPL Ratio) è stato pari al 1,5%, rispetto al 2,1% della media delle banche significative italiane e il 2,2% delle banche europee, il rapporto tra crediti deteriorati netti (NPL netti) e impieghi netti si è attestato a 0,7% e il costo del credito annualizzato è stato pari a 10 bps.



Confermata lòa solidità patrimoniale. A fine settembre 2026, il Common Equity Tier 1 Ratio a livello di Gruppo bancario è pari al 17,75%, il Common Equity Tier 1 Ratio di Vigilanza al 16,50% rispetto a 8,55% minimo assegnato da BCE per il 2026, 8,63% assegnato per il 2027. Il ROTE annualizzato si attesta a 15,4% e il ROE annualizzato al 13,7%.

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