BFF, utile nei nove mesi in calo del 14%. Trattative in esclusiva con Cerberus

Nuovo piano strategico prima dei conti 2026

(Teleborsa) - BFF Bank ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile netto contabile di 92,8 milioni di euro, in calo del 14%, e un utile netto rettificato di 89,6 milioni (-24%). Sui risultati pesa il de-risking dello stato patrimoniale portato avanti dalla banca. Nel solo terzo trimestre, l'utile contabile sale dell'11% a 41,4 milioni, sostenuto dalla plusvalenza sulla vendita dei titoli di Stato. L'utile rettificato del trimestre crolla invece dell'81% a 8,3 milioni.



I ricavi netti rettificati scendono del 5% a 289,4 milioni. I Transaction Services hanno tenuto bene, mentre il Factoring & Lending ha risentito delle sentenze negative. I costi operativi rettificati salgono a 151,4 milioni da 140,3 milioni.



Tra le voci non ricorrenti figurano la plusvalenza pre-tasse di circa 62 milioni sulla vendita e il contestuale reinvestimento di 3,1 miliardi di titoli di Stato classificati HTC, perfezionati il 28 luglio. Pesano invece in negativo 44,5 milioni pre-tasse legati agli impatti del rapporto ispettivo della Banca d'Italia e ad altri elementi non ricorrenti.



Il portafoglio crediti scende del 13% a 5 miliardi. I crediti deteriorati netti si attestano a 2.728 milioni, in calo del 12% da inizio anno, anche grazie alla cessione a Pollen Street Capital di crediti verso la pubblica amministrazione in Italia e Spagna per circa 127 milioni. Le sofferenze nette si dimezzano a 46,9 milioni.



Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio sale all'11,25%, sopra il requisito SREP del 10,03%. Il Total Capital ratio si attesta al 13,95%, contro un requisito del 13,53%.



Il Piano di Conservazione del Capitale è stato approvato dalla Banca d'Italia il 1° ottobre. La banca ricorda però che, in assenza di iniziative esterne, le proiezioni indicano possibili carenze di capitale nel 2028, legate soprattutto all'applicazione del calendar provisioning ai crediti scaduti. Queste carenze potrebbero emergere anche prima, in base alle valutazioni ancora in corso. Per farvi fronte, il CdA ha avviato con advisor finanziari la ricerca di partner strategici e ha ricevuto manifestazioni di interesse non vincolanti. BFF ha ora avviato negoziazioni in esclusiva con un'affiliata di Cerberus Capital Management per una possibile operazione strategica, precisando che non c'è certezza sul loro esito. Tra le leve alternative la banca indica una cartolarizzazione e l'emissione di strumenti Tier 2.



Il CdA si è svolto alla presenza dei due commissari nominati dalla Banca d'Italia in affiancamento al consiglio. BFF presenterà il nuovo piano strategico prima della pubblicazione dei risultati annuali 2026.

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