Bilateralità artigiana, nel 2025 oltre 207mila prestazioni per quasi 159 milioni di euro

Aumentano gli interventi (+5,3%) e il sostegno alle imprese (+19,8%)

(Teleborsa) - Nel 2025 la bilateralità artigiana ha erogato 207.209 prestazioni (+5,3% sul 2024) per 158,9 milioni di euro a sostegno di imprese e lavoratori. Lo indica il terzo Bilancio sociale curato da Ebna, presentato nella Sala della Regina di Montecitorio con il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba). Le risorse complessive calano del 9,6%, "soprattutto per il minor ricorso agli interventi di sostegno al reddito del Fsba", mentre crescono le prestazioni degli enti bilaterali territoriali e quelle per le imprese. A giugno 2025 le imprese aderenti sono 244.136, con oltre 1.033.000 lavoratori coinvolti.



Lavoratori e imprese



Le prestazioni per i dipendenti sono 164.877 (+2,2%), per 133,1 milioni. Di queste, 114.369 vengono dagli enti bilaterali regionali e delle province autonome (+10,2%), con contributi per 38,7 milioni (+6,1%). Il Fsba resta il principale strumento di sostegno al reddito, con 50.508 prestazioni e 94,4 milioni, in calo sull'anno precedente. Crescono le misure di welfare familiare: 30.444 prestazioni per l'istruzione dei figli, 16.811 per il benessere fisico e mentale (+44,3%), 12.713 per asili nido e centri estivi e +29,9% per quelle contro il caro vita.



Le prestazioni per le imprese sono 42.332 (+19,8%), per 22.348 aziende (+14,5%) e 25,9 milioni di contributi (+20,2%). La formazione continua conta 6.756 prestazioni; innovazione e aggiornamento assorbono circa 8,8 milioni, il 34% dei contributi.



Le dichiarazioni



"Questi risultati confermano il valore della bilateralità come uno degli strumenti più significativi del sistema di relazioni industriali dell'artigianato", ha dichiarato il presidente di Ebna e Fsba Riccardo Giovani: "Il Bilancio sociale non è soltanto un esercizio di trasparenza, ma la rappresentazione concreta di una responsabilità condivisa." Per il vicepresidente Jorge Torre il sistema "non si limita a garantire strumenti di sostegno al reddito e prestazioni di welfare, ma contribuisce alla crescita delle imprese, alla qualificazione del lavoro e al miglioramento delle condizioni di vita": serve "un maggiore riconoscimento istituzionale del ruolo della bilateralità". Il direttore Stefano Di Niola sottolinea che i dati "permettono di individuare con maggiore precisione i bisogni emergenti" e di "orientare le scelte future".



L'incontro



Dopo i saluti di Chiara Braga (Pd) e di Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro, il rapporto è stato illustrato da Di Niola e da Giuseppe Forte della Fondazione Brodolini. Alla tavola rotonda hanno partecipato Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai e i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

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