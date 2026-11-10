Milano 9-nov
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Nasdaq 9-nov
27.908 +3,40%
Dow Jones 9-nov
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Londra 9-nov
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Francoforte 9-nov
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,15%

Hang Seng a 24.518,87 punti

In breve, Finanza
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Indice Hang Seng +0,15% a quota 24.518,87 all'apertura pomeridiana.
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