Milano 26-ott
49.187 0,00%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 0,00%
Francoforte 26-ott
25.411 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,38%

Hang Seng a 23.180,4 punti

In breve, Finanza
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