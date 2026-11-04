Milano 3-nov
49.942 0,00%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 0,00%
Francoforte 3-nov
25.865 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,58%

Hang Seng a 23.529,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,58%
Indice Hang Seng +0,58% a quota 23.529,66 all'apertura pomeridiana.
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