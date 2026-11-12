Milano 11-nov
51.947 0,00%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
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Londra 11-nov
10.835 0,00%
Francoforte 11-nov
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,89%

Hang Seng a 24.092,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,89%
Indice Hang Seng -1,89% a quota 24.092,89 all'apertura pomeridiana.
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