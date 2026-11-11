Milano 10-nov
51.755 0,00%
Nasdaq 10-nov
27.741 -0,60%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 10-nov
10.752 0,00%
Francoforte 10-nov
26.347 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,39%

Hang Seng a 24.352,69 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,39%
Indice Hang Seng -0,39% a quota 24.352,69 all'apertura pomeridiana.
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