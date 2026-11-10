BPER, collocato bond AT1 per 500 milioni di euro. Ordini record per 4 miliardi

(Teleborsa) - BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) con durata perpetua, richiamabile il 17 novembre 2032 e, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. I Titoli sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,625% fino alla First Reset Date.



L'emissione ha registrato un interesse "senza precedenti", sottolinea la banca in una nota, raggiungendo, in corso di esecuzione, una raccolta ordini, da parte di circa 270 investitori, pari a 4 miliardi di euro, massimo storico per la banca per strumenti di questa tipologia. La solida e diversificata domanda ha consentito di ridurre il livello della cedola, inizialmente indicata in area 7,250%, al 6,625%, evidenziando "la migliore riduzione di rendimento nel settore bancario italiano su emissioni AT1 da inizio anno". L'allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (66%). La distribuzione geografica ha visto la partecipazione di investitori esteri - tra cui Regno Unito & Irlanda (46%), Francia (30%) - e italiani (8%). L'emissione prevede la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.



Barclays e Deutsche Bank hanno agito in qualità di Joint Structuring Advisor, Global Coordinator e Manager, Citigroup , HSBC , Santander e UniCredit in qualità di Manager, Equita SIM in qualità di Co-Lead Manager. Il rating atteso dei Titoli è Ba2 e BB, rispettivamente da parte di Moody's e DBRS.

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