Milano 17:35
51.755 +0,69%
Nasdaq 18:22
27.567 -1,22%
Dow Jones 18:22
52.128 -0,50%
Londra 17:35
10.752 -0,29%
Francoforte 17:35
26.347 +0,31%

BUND: rendimento 3,32% alle 18:00

In breve, Finanza
BUND: rendimento 3,32% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Germania è pari 3,32% alle 18:00.
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