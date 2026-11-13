Milano 17:35
51.859 +0,10%
Nasdaq 18:58
27.829 -1,63%
Dow Jones 18:58
52.243 -0,10%
Londra 17:35
10.903 +0,36%
Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

BUND: rendimento 3,38% alle 18:00

In breve, Finanza
BUND: rendimento 3,38% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Germania è pari 3,38% alle 18:00.
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