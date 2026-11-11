Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 18:38
28.550 +2,92%
Dow Jones 18:38
52.359 +0,24%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
26.663 +1,20%

BUND: rendimento 3,32% alle 18:00

In breve, Finanza
BUND: rendimento 3,32% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni decennali della Germania è pari 3,32% alle 18:00.
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