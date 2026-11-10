ESI, finanziamento da 2,1 milioni su provvista BEI per un impianto fotovoltaico ad Anzio

(Teleborsa) - ESI , società attiva nelle rinnovabili come EPC contractor e system integrator, comunica che la controllata ED Solar 3 ha firmato con Mediocredito Trentino-Alto Adige un finanziamento a medio-lungo termine da 2,1 milioni di euro. Le risorse serviranno a realizzare un impianto fotovoltaico a terra da 3 MWp in località Il Macchione, ad Anzio (Roma).



Il finanziamento si compone di due linee. La prima, da circa 1,8 milioni, utilizza provvista della Banca Europea per gli Investimenti con garanzia SACE e ha una durata di circa 14,5 anni, con scadenza nel maggio 2041. La seconda, da 0,3 milioni e della durata di 3 anni, finanzierà il credito IVA generato dall'investimento e la copertura del rischio tasso.



ESI realizzerà l'impianto con formula "chiavi in mano". I lavori partiranno questo mese e l'entrata in esercizio è prevista nel primo semestre 2027. L'operazione rafforza il percorso del gruppo nella gestione diretta di impianti come Independent Power Producer.



Il finanziamento "conferma la fiducia del sistema bancario nella solidità industriale dei nostri progetti", ha commentato l'amministratore delegato Riccardo Di Pietrogiacomo.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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