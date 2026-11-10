Fine Foods, Oriani: margini risentono ancora dell'impatto dei costi fissi e di avviamento

(Teleborsa) - "I risultati dei primi nove mesi del 2026 confermano la validità della nostra strategia e la capacità di resilienza
del modello di business diversificato di Fine Foods". Lo afferma Pietro Oriani
, amministratore delegato di Fine Foods & Pharmaceuticals
, commentando i risultati al 30 settembre 2026
.
"La BU Pharma registra una solida accelerazione e sfiora ormai il 40% del fatturato totale di Gruppo - spiega l'AD - L'operatività del nuovo stabilimento di Brembate e l'acquisizione di Sofar ampliano la nostra offerta
e rafforzano la capacità di rispondere alle esigenze dei Clienti italiani e internazionali. La BU Nutra, in un contesto di mercato complesso, prosegue nel suo percorso di innovazione e nello sviluppo del portafoglio prodotti per il benessere e la salute, contribuendo al miglioramento della marginalità nel terzo trimestre. La BU Cosmetics continua il proprio processo di rafforzamento industriale e commerciale e di focalizzazione sulle formulazioni proprietarie, con un ritorno a una marginalità positiva nel terzo trimestre".
"I margini di Gruppo risentono ancora dell'impatto dei costi fissi
e di avviamento legati alla nuova capacità produttiva, ma la solidità del portafoglio ordini e gli accordi pluriennali già in essere sostengono la nostra fiducia in una progressiva accelerazione della crescita e della profittabilità nel medio-lungo periodo", ha detto Oriani.