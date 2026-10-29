Elica, ricavi in calo ma migliorano i margini nei nove mesi

(Teleborsa) - Elica ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 326,4 milioni di euro, in calo del 6,6% (-5,9% organico) rispetto ai 349,5

milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2025. La divisione Cooking, che rappresenta circa il 78% dei ricavi consolidati, ha

registrato ricavi pari a 256,7 milioni di euro, in diminuzione del 5% rispetto ai primi nove mesi del 2025. La divisione Motors ha registrato ricavi pari a 69,7 milioni di euro, in calo del 13% rispetto ai primi nove mesi del 2025, riflettendo l’impatto del progressivo phase-out delle attività ovens e ventilation.



L'EBITDA Normalizzato pari a 21,8 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 6,7%, si mantiene sostanzialmente stabile rispetto ai

21,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025 (6,3% dei ricavi). Il Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo è negativo per 2,3 milioni di euro, rispetto a -3,3 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2025. Il risultato di pertinenza delle minorities è pari a 1,1 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta normalizzata è negativa per 62,1 milioni di euro al 30 settembre 2026, rispetto a -57,5 milioni al 30 settembre 2025.



Il commento del presidente Francesco Casoli



"Nei nove mesi Elica ha compiuto un ulteriore passo nella propria evoluzione, da leader della ventilazione a marchio di riferimento per l’intera cucina. È un cambiamento profondo che richiede tempo e investimenti e che stiamo portando avanti con continuità, anche in una fase in cui il settore attraversa trasformazioni strutturali e la domanda resta debole. Aver migliorato la redditività in questo scenario testimonia la qualità delle nostre persone e dell’organizzazione. Il terzo trimestre ci consegna segnali incoraggianti e rafforza la nostra convinzione nel valore di lungo periodo del progetto".



Il commento dell'Ad Luca Barboni



"I risultati dei primi nove mesi e, in particolare, del terzo trimestre dell’anno mostrano gli effetti delle azioni che abbiamo messo in campo. In Nord America i nostri marchi hanno accelerato, mentre in Europa abbiamo difeso le nostre posizioni, grazie anche al contributo dei nuovi prodotti. Nel canale OEM le dinamiche sono differenziate, con l’EMEA in crescita e il Nord America che sconta ancora il destocking, in fase graduale di normalizzazione. Sul piano industriale, la riduzione dei costi ci ha consentito di assorbire minori volumi e inflazione con margini in crescita, inoltre, una gestione attenta del cash flow ha reso possibile migliorare la posizione finanziaria netta nel trimestre, pur continuando il percorso di investimento sulla trasformazione del cooking. Per i prossimi mesi restiamo concentrati su sviluppo commerciale, i nuovi prodotti e l’efficienza operativa, con particolare attenzione all’evoluzione dei costi delle materie prime".





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