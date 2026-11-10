Francoforte: performance negativa per Nordex
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di turbine eoliche, con un ribasso del 2,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società di energia eolica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,02 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 41,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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