Francoforte: performance negativa per Nordex

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di turbine eoliche , con un ribasso del 2,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società di energia eolica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,02 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 41,28. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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