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Macklem (Bank of Canada), necessaria cautela su prossimi ulteriori rialzi dei tassi

Banche, Finanza
Macklem (Bank of Canada), necessaria cautela su prossimi ulteriori rialzi dei tassi
(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Canada, Tiff Macklem, ha dichiarato ai legislatori del Paese che i responsabili delle politiche monetarie procederanno con cautela nell'attuazione di ulteriori rialzi dei tassi, a causa dell'elevata incertezza sul fronte commerciale e geopolitico.

In un intervento iniziale davanti alla commissione finanze del parlamento, Macklem ha ribadito che prospettive di inflazione decisamente più elevate e un modesto miglioramento della crescita sono state le ragioni alla base della decisioni di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base la scorsa settimana. Il primo incremento in oltre tre anni.

Macklem ha affermato che "potrebbe rendersi necessario un ulteriore rialzo" dei tassi, pur riconoscendo la forte incertezza che grava sull'economia.

"Gli sviluppi in Medio Oriente e le relazioni commerciali tra Canada e Stati Uniti rimangono, in entrambi i casi, in una fase di evoluzione incerta", ha osservato Macklem, aggiungendo che c'è incertezza anche riguardo all'impatto dei nuovi dazi statunitensi e alla misura in cui i costi dell'energia si rifletteranno, più in generale, sui prezzi al consumo.

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