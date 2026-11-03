Macklem (Bank of Canada), necessaria cautela su prossimi ulteriori rialzi dei tassi

(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Canada, Tiff Macklem
, ha dichiarato ai legislatori del Paese che i responsabili delle politiche monetarie procederanno con cautela
nell'attuazione di ulteriori rialzi dei tassi
, a causa dell'elevata incertezza sul fronte commerciale e geopolitico
.
In un intervento iniziale davanti alla commissione finanze del parlamento, Macklem ha ribadito che prospettive di inflazione decisamente più elevate e un modesto miglioramento della crescita sono state le ragioni alla base della decisioni di aumentare
i tassi di interesse di 25 punti base la scorsa settimana. Il primo incremento in oltre tre anni.
Macklem ha affermato che "potrebbe rendersi necessario un ulteriore rialzo
" dei tassi, pur riconoscendo la forte incertezza
che grava sull'economia.
"Gli sviluppi in Medio Oriente
e le relazioni commerciali tra Canada e Stati Uniti
rimangono, in entrambi i casi, in una fase di evoluzione incerta", ha osservato Macklem, aggiungendo che c'è incertezza anche riguardo all'impatto dei nuovi dazi statunitensi
e alla misura in cui i costi dell'energia
si rifletteranno, più in generale, sui prezzi al consumo
.