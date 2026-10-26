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Indice Fed Dallas USA in ottobre
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26 ottobre 2026 - 15.35
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Indice Fed Dallas in ottobre pari a 13,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 9,8 punti (la previsione era 8,8 punti).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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