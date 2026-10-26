Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Indice Fed Dallas USA in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice Fed Dallas USA in ottobre
USA, Indice Fed Dallas in ottobre pari a 13,4 punti, in aumento rispetto al precedente 9,8 punti (la previsione era 8,8 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```