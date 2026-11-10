Londra: scambi al rialzo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Auto Trader Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,753 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,581. L'equilibrata forza rialzista di Auto Trader Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,925.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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