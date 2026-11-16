Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:42
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Dow Jones 19:42
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Londra 18:04
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Francoforte 17:37
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Parigi: brillante l'andamento di Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Hermes
Avanza la maison di moda francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,39%.
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