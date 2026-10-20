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Parigi: calo per Safran

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Safran
Retrocede la società ingegneristica, con un ribasso del 2,38%.
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