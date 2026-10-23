Safran in discesa a Parigi

(Teleborsa) - In forte ribasso la società ingegneristica , che mostra un -6,36%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Safran rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 278,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 289,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 275,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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