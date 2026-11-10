Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'istituto Senese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,76 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,67. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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