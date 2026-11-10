Piazza Affari: andamento rialzista per Banca MPS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' istituto di Rocca Salimbeni , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' istituto Senese . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 11,76 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 11,67. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 11,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```