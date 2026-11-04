Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS

(Teleborsa) - Scambia in profit l' istituto di Rocca Salimbeni , che lievita del 2,27%.



Il movimento di Monte Paschi , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di Banca Monte dei Paschi ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11,24 Euro. Primo supporto individuato a 11,08. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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