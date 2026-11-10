Rapporto Svimez 2026: Sud corre grazie a PNRR, in 2027 PIL Italia sotto media Ue

(Teleborsa) - Nel 2026 il Sud dovrebbe continuare a crescere, sia pur di poco, più del Centro- Nord, con un incremento del PIL dello 0,9%, contro lo 0,8%. Tendenza che, nel 2027, dovrebbe tendere ad annullarsi con la crescita meridionale che rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro- Nord. È quanto emerge dal Rapporto SVIMEZ 2026 "L'economia e la società del Mezzogiorno" con l’accento posto sul valore della coesione necessaria, secondo la SVIMEZ, per trasformare la convergenza economica in diritti e opportunità per le nuove generazioni. La crescita del Sud degli ultimi anni non si è infatti ancora tradotta in un miglioramento diffuso delle condizioni di vita a causa dei salari reali in calo, della povertà lavorativa, dell’inverno demografico e della fuga dei giovani verso il Nord e l’estero. A ottant’anni dalla sua fondazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la SVIMEZ rinnova il messaggio che ne ha accompagnato la storia: lo sviluppo del Mezzogiorno è una condizione per la crescita di tutta l’Italia.



Il Sud ha corso: PIL +9,5% in quattro anni, decisivo contributo PNRR



Tra il 2021 e il 2025 il PIL del Mezzogiorno è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il +6,6% del Centro-Nord e il +7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, pur con un'economia in rallentamento, il Sud ha fatto meglio del resto del Paese: +0,7% contro +0,5%.

A trainare la crescita sono stati gli investimenti (+24,4% contro +17,1%) e un recupero che ha toccato tutti i comparti: costruzioni +33,2%, industria in senso stretto +7,8% (contro appena +0,9% nel Centro-Nord), servizi +8,1%. La caratteristica distintiva della nuova convergenza è che all'espansione degli investimenti non ha corrisposto un rafforzamento dei consumi: +7,6% al Sud contro +9,9% al Centro-Nord. Decisivi gli stimoli di Superbonus e PNRR: per il Piano la SVIMEZ stima un PIL meridionale superiore del 2,6% rispetto allo scenario senza intervento nel 2026 (2% nel Centro-Nord) e ancora del 2,3% nel 2030.



Occupazione al Sud: +643 mila occupati, ma meno di 70 mila under 35 e salari reali in calo



Sul fronte del lavoro, nel secondo trimestre 2026, il Mezzogiorno registra una crescita dell’occupazione superiore al resto del Paese, con 643 mila occupati in più rispetto al 2021. Ma di questi, soltanto 70 mila sono giovani con meno di 35 anni. La ripresa occupazionale ha dunque coinvolto solo marginalmente le nuove generazioni. La crescita dell’occupazione si è tradotta in un miglioramento generalizzato dei principali indicatori nel mercato del lavoro ma restano ampi di differenziali Nord-Sud. Il tasso di occupazione femminile (20-64 anni) è al 40,7%, contro il 58% dell'Italia e il 71,3% dell'Ue.



Alla crescita dell'occupazione non si è accompagnato un analogo miglioramento delle condizioni retributive. Tra il 2021 e il primo semestre del 2026, le retribuzioni orarie reali sono diminuite del 9,9% nel Mezzogiorno, contro il 7,2% della media nazionale e lo 0,6% dell'area euro. L’inflazione ha dunque prodotto una significativa perdita di potere d'acquisto dei salari italiani, particolarmente accentuata nel Mezzogiorno.



La perdita di potere d’acquisto dei salari interessa retribuzioni già strutturalmente basse. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione mensile netta dei giovani laureati è pari a 1.748 euro nel Mezzogiorno e a 1.780 euro nel Centro-Nord, contro i 2.850 euro della media europea. Il lavoro, inoltre, non basta a proteggere dalla povertà. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà (6,8% nel Centro-Nord): circa 1,2 milioni di lavoratori poveri, oltre la metà del totale nazionale. Il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni, guadagna meno di 9 euro lordi l'ora (12,7% nel Centro-Nord), con punte del 69% in agricoltura. E solo il 26,9% delle famiglie del Sud con almeno un componente in età da lavoro ha almeno due occupati (42,3% nel Centro-Nord).



Previsioni SVIMEZ: Sud continua a crescere più del Centro-Nord nel 2026, nel 2027 si inverte tendenza a convergenza



Le previsioni SVIMEZ per il biennio 2026-2027 segnalano il rischio di un’interruzione della recente fase di convergenza economica del Mezzogiorno. Nel 2026 il Sud dovrebbe continuare a crescere, si pur di poco, più del Centro-Nord, con un incremento del PIL dello 0,9%, contro lo 0,8%. Nel 2027 questa tendenza dovrebbe tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. A pesare è soprattutto il progressivo esaurimento dell’impulso straordinario del PNRR.



Gli investimenti, che nel 2026 dovrebbero crescere ancora del 6% nel Mezzogiorno, rallenterebbero bruscamente allo 0,8% nel 2027, contro l’1,8% del Centro-Nord. A questo si aggiungono gli effetti della nuova pressione inflazionistica sui redditi e sui consumi. La SVIMEZ stima una diminuzione dello 0,1% del reddito disponibile reale delle famiglie meridionali nel 2027 (+0,6% il dato di previsione per il Centro-Nord). Il 2027 si profila come un anno di passaggio decisivo. Il rischio è che, venuto meno il sostegno straordinario agli investimenti, tornino a prevalere le debolezze strutturali che hanno storicamente frenato la crescita del Mezzogiorno. La questione decisiva è perciò come evitare di tornare alle tendenze di lungo periodo.



Nel nuovo scenario è necessario un progetto nazionale capace di coniugare crescita e coesione, valorizzando le interdipendenze tra Nord e Sud nell’interesse dell'intero Paese e apprendendo dalle politiche che hanno favorito la nuova stagione di convergenza economica. È da questa prospettiva che dobbiamo guardare all’eredità del PNRR.



Energia e inflazione pesano di più sulle famiglie fragili del Sud



Nel rapporto si evidenzia anche come lo shock energetico abbia riacceso l’inflazione. A ottobre 2026, l’inflazione su base annua per le famiglie più povere, per effetto del maggior peso sul paniere di spesa delle spese incomprimibili per alimentati ed energia, raggiunge il 6,9%, contro il 5,1% per quelle più agiate. Su scala territoriale, la maggiore concentrazione di famiglie meno agiate porta l’inflazione al 6,3 nell’area contro il 5,8 del Centro-Nord. Il nuovo shock energetico amplia i divari nei redditi reali, colpendo soprattutto i

territori dove si concentrano le condizioni di maggiore vulnerabilità economica.

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