UniCredit, Italia ed Europa centro-orientale trainano il trimestre. Prestiti +7,9%, depositi +7%

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 tutte le principali divisioni di UniCredit chiudono con utili in crescita su base annua
. A fare da traino sono l'Italia e l'Europa centrale e orientale, accompagnate da una crescita sostenuta dei volumi.
L'Italia
si conferma il primo contributore del gruppo. Nel trimestre la divisione ha registrato un utile netto di 1.212 milioni, in crescita del 14,1% a/a e dell'1,9% t/t. I ricavi sono saliti del 13% a 3.023 milioni, grazie a un margine di interesse in aumento del 10,8% (1.674 milioni) e a commissioni e risultato assicurativo in rialzo del 15,3% (1.342 milioni). I costi sono scesi dello 0,8% e il risultato lordo di gestione è balzato del 21% a 2.058 milioni. Il rapporto costi/ricavi è al 31,9%. Nei nove mesi i ricavi crescono del 6% a 9.039 milioni e il risultato lordo di gestione del 9,6% a 6.114 milioni. L'utile netto scende invece del 13,9% a 3.526 milioni.
In Germania
l'utile del trimestre è salito del 3,1% a 568 milioni, sostanzialmente stabile sul trimestre precedente (-0,6%). I ricavi sono cresciuti del 3% a 1.380 milioni, con il margine di interesse in rialzo del 7,3% a 887 milioni e le commissioni del 5,8% a 443 milioni. I costi sono calati dell'1,8% a 510 milioni. Il rapporto costi/ricavi è al 37%. Nei nove mesi l'utile cresce del 3,8% a 1.726 milioni, su ricavi in aumento del 3,1% a 4.326 milioni e costi in calo del 3,9%.
L'Europa centrale e orientale
ha messo a segno nel trimestre un utile di 675 milioni, in crescita del 18,2% a/a e del 3,2% t/t. I ricavi sono saliti del 6,5% a 1.300 milioni, trainati dal margine di interesse (+10,7% a 893 milioni). Le rettifiche su crediti sono più che dimezzate a 28 milioni. Nei nove mesi l'utile cresce del 4,1% a 1.797 milioni, con ricavi in rialzo del 5,4% a 3.795 milioni. Le variazioni sono calcolate a cambi costanti.
Brillante l'Austria
, con un utile trimestrale di 375 milioni, in rialzo del 39,3%. I ricavi sono saliti del 6,6% a 673 milioni e i costi sono scesi del 2%. Il risultato lordo di gestione cresce del 12,2% a 431 milioni. Il costo del rischio è negativo: le rettifiche si traducono in riprese di valore. Nei nove mesi l'utile cresce del 17,9% a 1.115 milioni.
In Russia
l'utile del trimestre scende del 33,6% a 169 milioni, pur in recupero del 49,1% sul trimestre precedente. Nei nove mesi il calo è del 42,1% a 437 milioni, con ricavi in flessione del 26,6%.
Sul fronte dei volumi, i prestiti commerciali
lordi medi in bonis del gruppo si attestano a 411,1 miliardi, in crescita dell'1,9% t/t e del 7,9% a/a. L'aumento è dovuto principalmente all'Europa centrale e orientale e all'Italia. Per area, l'Italia contribuisce con 152,6 miliardi, la Germania con 110,7 miliardi e la CEE con 86,5 miliardi. I tassi lordi sui finanziamenti salgono al 4% (+14 pb t/t, +22 pb a/a).
I depositi commerciali
medi salgono a 494,8 miliardi (+2,2% t/t, +7% a/a), soprattutto per la crescita in Germania e Italia. L'Italia apporta 188,9 miliardi, la Germania 143,6 miliardi e la CEE 100,7 miliardi. Il rapporto prestiti/depositi è all'87,9% e il pass-through medio al 32,2%. Le attività finanziarie totali ammontano a 880,7 miliardi, con il risparmio gestito e amministrato (AuM+AuA) in crescita del 13,8% a 210,9 miliardi.