Segnali d'acquisto per Next
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, tra i titoli dell'indice FTSE 100, con una variazione percentuale dello 0,29%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Next favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 155,3 sterline con stop loss fissato a quota 153,5 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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