Segnali d'acquisto per Next

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dello 0,29%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Next favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 155,3 sterline con stop loss fissato a quota 153,5 pounds, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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