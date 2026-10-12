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Indicazioni rialziste per Next

Finanza
Indicazioni rialziste per Next
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta decisamente positiva per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo dell'1,69%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 147 sterline, con stop loss posto a quota 136,1 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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