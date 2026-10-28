Phillips 66, utile 3° trimestre corre oltre le attese

(Teleborsa) - Phillips 66 , multinazionale americana dell'energia, ha registrato utili nel terzo trimestre del 2026 pari a 5,6 miliardi di dollari, rispetto ai 3,8 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2026. Gli utili del terzo trimestre includono un adeguamento per una voce straordinaria, al lordo delle imposte, di -29 milioni di dollari nel segmento Refining (Raffinazione).



Gli utili rettificati per il terzo trimestre sono stati pari a 5,6 miliardi di dollari, a fronte dei 3,8 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2026. La società con sede a Houston ha registrato un utile rettificato di 14,08 dollari per azione, rispetto ai 9,41 dollari del trimestre precedente e a fronte dei 6,7 dollari del consensus degli analisti.



Il debito totale è diminuito di 2,0 miliardi di dollari, scendendo a 18,5 miliardi di dollari; l'indebitamento netto è sceso di 3,8 miliardi di dollari, attestandosi a 12,7 miliardi di dollari.



Phillips 66 ha restituito agli azionisti 2,8 miliardi di dollari attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie.



Il commento del Presidente e CEO Mark Lashier



"Nel terzo trimestre, Phillips 66 ha conseguito solidi risultati operativi, rispettando gli impegni finanziari e gestionali assunti. Il nostro portafoglio integrato, le nostre capacità commerciali e l'attenzione al miglioramento continuo consentono all'azienda di creare valore per gli stakeholder".



"L'azienda mantiene un approccio rigoroso e disciplinato nell'allocazione del capitale. Il nostro obiettivo è restituire agli azionisti oltre il 50% del flusso di cassa operativo netto e garantire una crescita dei dividendi che sia interessante e sostenibile, indipendentemente dai cicli delle commodity. Il secondo aumento dei dividendi per il 2026, annunciato di recente, conferma l'impegno dell'azienda verso una prudente remunerazione del capitale a lungo termine".



(Foto: © Andrii Yalanskyi | 123RF)

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