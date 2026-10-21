Ucraina, Putin accetta "in linea di principio" di riprendere i negoziati a tre con Kiev e Washington

Apertura dopo l'incontro con Witkoff. Mosca: dopo il 10 novembre per la costruzione di un sistema di sicurezza.

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato "in linea di principio" di riprendere i colloqui trilaterali con Washington e Kiev dopo il 10 novembre. Lo ha riferito il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov, dopo l'incontro a San Pietroburgo tra Putin e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. I colloqui, ha spiegato Ushakov, si concentreranno sulla "costruzione di un sistema di sicurezza per Russia e Ucraina dopo la fine del conflitto". L'incontro è durato circa tre ore, con Witkoff che ha detto di vedere "un certo grado di slancio".



L'incontro di San Pietroburgo



Putin ha ringraziato Trump e Witkoff per gli sforzi e si è detto pronto a valutare il ripristino dei legami economici Usa-Russia e a discutere del conflitto con l'Iran, mettendo a disposizione il rapporto speciale con Teheran. Witkoff ha ringraziato Putin per aver revocato il divieto di export di diesel, che ha irritato alcuni parlamentari Usa, e ha annunciato la liberazione dell'insegnante americano in pensione Stephen Hubbard, detenuto con l'accusa di aver combattuto come mercenario in Ucraina, gesto di buona volontà del Cremlino. Per il premier norvegese Jonas Gahr Støre, "potremmo essere entrati in una fase in cui anche i russi cercano opportunità di diplomazia".



Oslo e le distanze



La visita segue l'incontro di martedì a Oslo tra Witkoff, Zelensky e alcuni leader europei: il presidente finlandese Alexander Stubb ha parlato di "genuini progressi". Sul tavolo, secondo Zelensky, garanzie di sicurezza, territori occupati, ricostruzione e cessate il fuoco; per Kiev il congelamento del conflitto è "il minimo" richiesto a Mosca. Le parti restano però lontane e non c'è segnale di una svolta imminente, mentre Trump preme su Zelensky: "Vogliamo che Zelensky faccia un accordo. Abbiamo dato molto all'Ucraina e non abbiamo avuto in cambio nulla se non guai, morti, enormi perdite di denaro".

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