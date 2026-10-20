Ucraina: incontro Zelensky -Witkoff a Oslo (e Trump "forza" l'intesa)

Lo riporta il NYT

(Teleborsa) - Il presidente Volodymyr Zelensky sta incontrando l'inviato statunitense Steve Witkoff a Oslo. Lo riportano diversi media ucraini tra cui Rbc. Ai colloqui prendono parte anche il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e il presidente finlandese Alexander Stubb. Secondo i media, è previsto invece la partecipazione da remoto per il consigliere di Trump Jared Kushner che ha l'influenza.



incontro Zelensky -Witkoff a Oslo





Secondo Axios, dopo Oslo Witkoff ha in programma di recarsi anche in Russia, dove spera di incontrare il presidente Vladimir Putin e presentare idee elaborate in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner europei.



NYT: Trump vuole imporgli intesa



Secondo il New York Times, Donald Trump sta cercando di persuadere l'Ucraina ad accettare un accordo di pace con la Russia che includa concessioni territoriali nel Donbass. In cambio Washington promette a Kiev potenziali benefici economici.



Trump - secondo il Nyt - è determinato a imporre un accordo a Zelensky, dicendogli che resistere per mantenere le porzioni occupate delle province orientali del Paese non vale la pena, e che ci sarebbero soldi da guadagnare anche per l'Ucraina, se solo abbandonasse le sue obiezioni a un accordo, anche se redatto in gran parte secondo le condizioni della Russia

Condividi

```