Putin propone trilaterale con Trump e Xi. Zelensky fuori dal giro

L'incontro si potrebbe tenere a margine dlele vertice Apec a Shanghai il prossimo 18-19 novembre

(Teleborsa) - Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto un trilaterale a Donald Trump, che ha già accolto favorevolmente l'iniziativa, ed al Presidente cinese Xi Jinping, mentre resterebbe escluso dai colloqui il leader ucraino Volodimyr Zelensky. E' quanto scrive il Wall Street Journal, secondo cui il vertice potrebbe tenersi a margine del vertice Apec, in programma il 18 e 19 novembre a Shenzhen.



L'incontro servirebbe per discutere della soluzione della guerra in Ucraina e per negoziare condizioni favorevoli per il Cremlino, grazie alle relazioni più distese fra USA e Russia, specie dopo l'accordo sul gasolio e la rimozione delle sanzioni che pendevano su Mosca. Tuttavia, l'esclusione di Putin rischia di allarmare ancora di più l'Europa, già in allerta dopo il voltafaccia di trump sul commercio del gasolio con la Russia.



Trump ha confermato l'ipotesi di incontro, affermando che il vertice servirebbe anche per la denuclearizzazione. "Lo farei, non tanto per l'Ucraina, perché la Russia, francamente, è stata abbastanza corretta con l'Ucraina", ha risposto Trump a chi chiedeva se effettivamente l'incontro fosse in calendario, aggiungendo "lo organizzeremmo per parlare di armi nucleari e di denuclearizzazione".



Anche Kiev ha commentato con un certo disappunto questa iniziava. "Un incontro trilaterale tra i leader di Ucraina, Stati Uniti e Russia potrebbe aiutare a porre fine alla guerra più rapidamente. Un incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti avrebbe l'effetto opposto: incoraggerebbe Putin a continuare questa guerra", ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha su X.



Frattanto, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha precisato che l'incontro con Trump e Xi, "evocato" dalla stampa americana, è motivato dalla presenza dei tre leader al vertice Apec, ma "non esistono proposte concrete né accordi sulla sua organizzazione".



Anche da Pechino ha preso le distanze: la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha minimizzato, affermando 0di "non avere informazioni al momento".

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