Russia e Ucraina "abbastanza vicine" a un accordo di pace

Il Presidente russo ha detto di essere pronto a colloqui trilaterali con Zelensky

(Teleborsa) - Arriva una importante apertura da Mosca a colloqui trilaterali con l'Ucraina e sulla possibilità di giungere ad un accordo con Kiev. A annunciarlo sarebbe stato il Presidente russo Vladimir Putin alla TV russa, all'indomani dell'incontro con l'inviato statunitense Steve Witkoff.



Putin ha detto che Russia e Ucraina sono "abbastanza vicine" a poter giungere un accordo e che russi ed ucraini sono, di fatto, un "unico popolo". "Credo che possiamo raggiungere un accordo; siamo d'accordo su questo", ha detto il leader russo al giornalista di Vesti, Pavel Zarubin, secondo quanto riferisce l'agenzia Tass, ribadendo che il Donbas "non è territorio dell'Ucraina, ma una terra storicamente russa". "Quindi è inappropriato parlare di perdite territoriali da parte dell'Ucraina", ha precisato Putin, commentando la disponibilità di Zelensky ad accettare perdite territoriali.



Il presidente russo ha spiegato che i colloqui trilaterali con l'Ucraina riguarderanno sia la sicurezza dell'Ucraina e della Russia sia quella dell'Europa. "I Paesi europei non vogliono combattere contro la Russia e Mosca non si sta preparando a una guerra con l'Europa", ha detto il capo del Cremlino.



Putin ha anche ribadito che la Russia non ha mai voluto scatenare una guerra e che è determinata a raggiungere una soluzione che ponga fine al conflitto, piuttosto che accontentarsi di un cessate il fuoco di breve durata. "Siamo pronti a riprendere questi contatti per raggiungere tale obiettivo", ha dichiarato Putin.



L'apertura di Trump arriva dopo l'incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy con Witkoff, in Norvegia, dove ha ribadito che gli incontri si terranno probabilmente all'inizio del mese prossimo e che Kiev è pronta a negoziare la pace. Il Presidente ucraino ha spiegato che sostiene "qualsiasi proposta per un cessate il fuoco, la fine della guerra, un cessate il fuoco nel settore energetico o iniziative umanitarie". trollo.

Condividi

```