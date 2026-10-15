Anthropic, fatturato del terzo trimestre sale 16,8 miliardi di dollari in vista dell'IPO

(Teleborsa) - Anthropic, società statunitense attiva nell'AI fondata da Dario Amodei e Daniela Amodei, ha comunicato agli investitori che il fatturato del terzo trimestre si attesta a 16,8 miliardi di dollari. Lo scrive il Financial Times, mentre l'azienda si prepara a un'attesissima offerta pubblica iniziale (IPO), prevista per il mese di novembre.



Il fatturato è salito rispetto agli 11,6 miliardi di dollari del secondo trimestre, dopo i 4,7 miliardi registrati nel primo trimestre. Secondo le fonti, Anthropic ha inoltre dichiarato di aver raggiunto la redditività su base rettificata nel terzo trimestre. L'azienda ha inoltre informato gli investitori di avere un flusso di cassa positivo, generando 1,70 dollari di ricavi per ogni dollaro speso in potenza di calcolo durante il terzo trimestre.



Secondo il Wall Street Journal, gli investitori prevedono che, entro la fine dell'anno, Anthropic raggiungerà un fatturato annualizzato di 110 miliardi di dollari.

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