Auto, KPMG: entro il 2035 sei big su dieci saranno cinesi

(Teleborsa) - Software e tecnologie digitali saranno determinanti per la competitività del settore automobilistico, mentre la Cina è destinata a un ruolo di primo piano nel futuro del comparto. Sono i principali risultati della 26a edizione della Global Automotive Executive Survey di KPMG, la ricerca condotta su 775 dirigenti del settore automobilistico a livello mondiale.



Oltre la metà degli intervistati prevede, infatti, che software e tecnologie digitali diventeranno la principale fonte di differenziazione competitiva entro il 2035, mentre il 48% si aspetta che, entro quella data, sei dei dieci principali costruttori automobilistici al mondo avranno sede in Cina.



Queste previsioni maturano in un contesto in cui tecnologia, geopolitica, sostenibilità, pressioni operative, aspettative dei clienti ed evoluzione dei modelli di business stanno ridisegnando il panorama competitivo, agendo contemporaneamente e con intensità simile. La sovrapposizione di queste spinte rende la trasformazione non più una fase temporanea, ma una modalità ordinaria di funzionamento delle imprese. Il 52% degli intervistati concorda che la trasformazione continua sia ormai la norma nel settore.



La competizione si gioca sempre più su fronti come l’intelligenza artificiale e altre tecnologie avanzate, tra cui i sistemi di assistenza alla guida, gli abitacoli digitali e connessi e i veicoli con funzionalità gestite e aggiornabili tramite software. La metà degli intervistati descrive queste soluzioni come già consolidate o integrate, ma la capacità di passare dalla sperimentazione all’adozione su larga scala resta il principale punto critico. Secondo quanto riportato dallo studio, in media solo il 36% delle iniziative di AI e software ha superato la fase pilota ed è stato esteso all’intera organizzazione. Il 92% degli intervistati dichiara inoltre di impiegare almeno un anno per implementare una soluzione digitale, software o di AI nell’intera organizzazione; più di un terzo indica tempi superiori a due anni.



L’adozione delle tecnologie procede a ritmi diversi a seconda dell’area geografica. Il 57% degli intervistati nell’area Asia-Pacifico (ASPAC) segnala investimenti significativi nell’AI e nelle tecnologie emergenti, rispetto al 52% in Europa e al 48% nelle Americhe. L’area ASPAC è in testa nell’integrazione della guida autonoma e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, con il 52%, contro il 44% registrato sia in Europa sia nelle Americhe. Anche nella governance dell’AI, ASPAC registra la percentuale più alta: il 50%, rispetto al 45% dell’Europa e al 39% delle Americhe.



La leadership tecnologica non dipenderà però soltanto dalle capacità interne. Con l’evoluzione del software automobilistico, dell’AI e dei servizi connessi, per la competitività futura conteranno anche la solidità delle partnership e degli ecosistemi in cui le aziende operano. Secondo gli intervistati, la quota di creazione di valore resa possibile dalle collaborazioni esterne passerà dall’attuale 30% al 44% nei prossimi tre anni.

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