Banca Generali, Barclays conferma overweight dopo la solida trimestrale

(Teleborsa) - Barclays
conferma il rating overweight
su Banca Generali
e assegna un target price di 78 euro
, valutazione che incorpora un upside
potenziale del 29%
.
Gli analisti evidenziano come i trend di ottobre
abbiano registrato una certa accelerazione "incoraggiante". Il volume totale delle polizze assicurative stipulate tramite la partnership con Alleanza ha superato i 400 milioni di euro a fine ottobre, di cui 55 milioni generati nel solo mese scorso.
L'utile netto del terzo trimestre
ha superato le previsioni, principalmente grazie alle commissioni bancarie/di intermediazione, oltre che alle commissioni di performance e al margine di interesse netto, mentre le commissioni di gestione sono rimaste sostanzialmente in linea con le aspettative, parzialmente assorbite da maggiori costi.Banca Generali ha rivisto al rialzo la guidance
sugli afflussi netti totali a oltre 8 miliardi di euro (da circa 7,5 miliardi di euro), supportata da una maggiore attività organica e di recruiting. La guidance sul margine di interesse netto (NII) è stata rivista al rialzo a 340-345 milioni di euro (da 335-345 milioni di euro, rispetto alla stima di Barclays di 345 milioni di euro). Le previsioni sul margine delle commissioni di gestione sono state aumentate a 141-143 punti base (da 140-142 punti base) mentre il range stimato sulla crescita dei costi operativi core è stato ristretto a +7-8% su base annua (da +6-8%), in considerazione dei progetti IT e dell'implementazione di iniziative strategiche.
Barclays ha ridotto solo marginalmente le stime sugli utili rettificati per il 2027 e gli anni successivi, mentre ha aumentato del 2% la previsione su quello 2026. Inoltre, ha incrementato la previsione
su margine di interesse netto commissioni bancarie/di intermediazione e commissioni di gestione, oltre che sui costi e l'aliquota fiscale, segnalando di non aver ancora considerato l'impatto della Legge di Bilancio italiana per il 2027, in quanto non ancora definitiva (approvazione prevista per dicembre 2026), e che la aliquota fiscale di base era leggermente troppo bassa.