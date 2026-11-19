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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,72% alle 07:20
Il Nikkei 225 allunga a 59.448,33 punti
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19 novembre 2026 - 07.20
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Risultato positivo dello 0,72% per Tokyo, alle 07:20, che continua gli scambi a 59.448,33 punti.
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