Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,10% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 64.654,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,10% alle 07:20
Spunto rialzista dell'1,10% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 64.654,97 punti.
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