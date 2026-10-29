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/ Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,10% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,10% alle 07:20
Il Nikkei 225 tratta in utile a 64.654,97 punti
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29 ottobre 2026 - 07.20
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Spunto rialzista dell'1,10% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 64.654,97 punti.
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