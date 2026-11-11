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Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,07%)

Il Dow Jones apre a 52.196,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,07%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,07%, a quota 52.196,35 in apertura.
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