Eventi e scadenze dell'11 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 11/11/2026

Appuntamenti:

B20 USA Summit 2026 - Washington, The Anthem - Summit del B20, il forum del settore privato del G20, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce nell'anno della presidenza statunitense del G20. Il confronto sarà dedicato alla crescita globale, agli investimenti esteri, all'energia e all'economia digitale. Tra gli interventi, il Presidente e CEO della U.S. Chamber of Commerce Suzanne P. Clark, lo Sherpa del B20 USA Kevin Brady, il Vice Chairman di IBM Gary Cohn e l'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci (da lunedì 09/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Paris Peace Forum 2026 - Parigi, Palais de Chaillot - 9ª edizione del Paris Peace Forum, piattaforma che riunisce governi, organizzazioni internazionali, imprese e società civile, quest'anno sul tema "From sovereignty to cooperation". Il confronto sarà dedicato a geopolitica, tecnologie emergenti, sviluppo e ambiente, con un focus sull'infanzia in occasione del primo Child Summit. Partecipano numerosi Capi di Stato e di Governo. Tra gli interventi, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente della BCE Christine Lagarde, il Direttore Generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus e il Segretario Generale dell'OCSE Mathias Cormann (da martedì 10/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Sardegna, Lombardia e Marche

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

09:00 - Pambianco-PwC Fashion Summit - Milano, Palazzo Mezzanotte - 31° Pambianco-PwC Fashion Summit, dal titolo "Il new normal per moda e lifestyle: pricing, experience e nuovi mercati", dedicato ai trend di business della moda e del lifestyle, con le ricerche di PwC e Sita Ricerca. Tra gli interventi, il CEO di Pambianco David Pambianco, il CEO di Mulberry Andrea Baldo, il Chief Commercial Officer di Pandora Massimo Basei e il CEO di Macron Gianluca Pavanello

09:15 - Il Paese che cambia - Made for Italy - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - 1ª tappa del Leadership Forum "Il Paese che cambia - Made for Italy", percorso nazionale in cinque tappe con l'organizzazione scientifica di De Fusco Labour & Legal, main partner Intesa Sanpaolo e media partner Il Sole 24 Ore. Tra gli interventi, i Ministri Urso, Giorgetti, Crosetto e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, l'AD di Enel Flavio Cattaneo, l'AD di Poste Italiane Matteo Del Fante, l'AD di TIM Pietro Labriola, l'AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il Presidente di SNAM Alessandro Zehentner e il Presidente di Leonardo Francesco Macrì

10:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Altieri - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum "Il Paese che cambia – Made for Italy"

11:40 - Microsoft Pavilion Opening - Roma - Inaugurazione della nuova sede romana di Microsoft Italia, dedicata alla collaborazione e alla sperimentazione di tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e il Cloud Computing, nell'ex Padiglione NATO realizzato per l'Esposizione Universale del 1942. A seguire, la conferenza stampa con Vincenzo Esposito (Amministratore Delegato di Microsoft Italia), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma) e Mirta Michilli (Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS)

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Camera dei deputati - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "La sostenibilità come leva di competitività per le imprese agroalimentari", organizzato da Federalimentare

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Avio - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

B&C Speakers - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati - ore 16.30 - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025

Banca Ifis - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Beewize - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caleffi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De' Longhi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dexelance - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

E.ON - Risultati di periodo

Enervit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet - CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2026

Fiera Milano - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

GVS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italmobiliare - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Poste Italiane - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Rai Way - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati finanziari 9M 2026 - ore 17.30 - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

RCS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per i primi nove mesi del 2026 alle h 14.00

Revo Insurance - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snam - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Cda. Conference Call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026 – Delibera acconto dividendo 2026

Technoprobe - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia| - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026 agli analisti finanziari. Partecipano l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso - ore 15.30

Zest - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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