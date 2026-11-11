Francoforte: scambi negativi per AUTO1 Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, in flessione del 3,73% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUTO1 Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del marketplace di auto usate mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 15,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 15,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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