Intred, fatturato +8% nei nove mesi e base clienti continua crescere

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026, Intred ha registrato ricavi complessivi pari a 44,2 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto a 40,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2025, trainata in particolare dalle vendite di connessioni in Fibra Ottica che si attestano a 26,3 milioni (+11,6%). I ricavi da servizi con canoni ricorrenti – core business della società – continuano a rappresentare la componente prevalente del fatturato, con un'incidenza pari al 91,4% del totale.



Le province di Lodi, Sondrio, Mantova e Varese presentano le crescite più significative, confermando il progetto di espansione territoriale nella Regione Lombardia. La provincia di Brescia, con il 50,0% del fatturato complessivo, continua ad essere per Intred l’area più importante.



La rete è passata da oltre 14.760 km al 30 settembre 2025 ad oltre 15.530 km al 30 settembre 2026 (+5,3%), a supporto della crescita futura. La base utenti continua a crescere, raggiungendo quota 60.000, con un incremento del +5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a conferma di un trend di sviluppo positivo e costante.



L’analisi del fatturato per tipologia di clientela evidenzia una crescita in tutti i segmenti. Il segmento Professionale ha registrato la performance più significativa in termini assoluti con ricavi pari a 24,4 milioni (+4,1% rispetto ai primi nove mesi del 2025).

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