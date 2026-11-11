Londra: al centro degli acquisti ICG

(Teleborsa) - Rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ICG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ICG rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di ICG rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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