Londra: al centro degli acquisti ICG
(Teleborsa) - Rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ICG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ICG rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di ICG rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,54 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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