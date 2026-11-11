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Londra: preme sull'acceleratore ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: preme sull'acceleratore ICG
Effervescente la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,84%.
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