Londra: in calo ICG

(Teleborsa) - Retrocede la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , con un ribasso del 2,92%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di ICG è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,6 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 18,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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