Londra: in calo ICG
(Teleborsa) - Retrocede la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con un ribasso del 2,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di ICG è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19,6 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 18,64. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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