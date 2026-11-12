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Londra: scambi negativi per ICG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per ICG
Retrocede la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con un ribasso del 2,61%.
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