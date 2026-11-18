Londra: moderato recupero per il Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta con un modesto progresso del 3,51%.
L'andamento del Polar Capital Technology Trust nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,562 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,647. Il peggioramento del Polar Capital Technology Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,523.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```