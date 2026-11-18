Londra: moderato recupero per il Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che tratta con un modesto progresso del 3,51%.



L'andamento del Polar Capital Technology Trust nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,562 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,647. Il peggioramento del Polar Capital Technology Trust è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,523.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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