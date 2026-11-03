Giro di vite sui veicoli senza RC Auto: in arrivo la black list

E' quanto prevede la Manovra attraverso l'9ncrocio delle informazioni desunte da diverse banche dati del MIT e dell'ACI

(Teleborsa) - In Italia si stima che ci siano 9 milioni di veicoli in circolazione senza assicurazione, ma la Manovra 2027 introduce un giro di vite sulle auto che circolano senza la copertura assicurativa obbligatoria, grazie a misure volte a portare a galla i veicoli illegali. E' previsto infatti che il Ministero dei Trasporti e l'ACI effettuino con "periodicità almeno trimestrale" un incrocio dei dati tratti da differenti banche dati, per far emergere chi non paga l'RC Auto.



La "black list" dei veicoli senza copertura assicurativa valida, al netto delle deroghe consentite, potrà essere utilizzata per l'adozione di misure volte alla "regolarizzazione delle posizioni assicurative" o anche messa a disposizione della polizia stradale per "i controlli e l'accertamento delle violazioni".



L'incrocio dei dati comprenderà l'archivio delle coperture assicurative, l'archivio nazionale dei veicoli circolanti, i dati relativi alle revisioni periodiche obbligatorie, il sistema informativo del PRA, il registro unico telematico dei veicoli fuori uso che include demolizioni e riconsegne delle targhe.



Il sistema verrà messo a punto attraverso un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Manovra, con la definizione dell'interoperabilità tra le banche dati tramite la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) e le modalità di trattamento e conservazione dei dati.

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