Fine Foods, utile adjusted 9 mesi in calo a 2,8 milioni di euro con costi del nuovo stabilimento

(Teleborsa) - Fine Foods & Pharmaceuticals , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica, ha chiuso i primi 9 mesi del 2026 con ricavi consolidati pari a 185,6 milioni di euro (-2,2% rispetto a 189,7 milioni nei 9M 2025), evidenziando una sostanziale tenuta e stabilità nel terzo trimestre 2026 rispetto al pari periodo del 2025.



La BU Pharma è in forte accelerazione a 72,6 milioni di euro (+15,8% rispetto ai 9M 2025; 39,1% dell'incidenza sui ricavi di Gruppo), sostenuta dall'operatività dell'ampliamento del sito di Brembate e dall'apporto dello stabilimento Sofar (consolidato dal 1° giugno 2026). La BU Nutra genera ricavi per 91,7 milioni nei primi nove mesi del 2026 pari al 49,4% del fatturato di Gruppo, in contrazione dell'11,2%. La BU Cosmetics, dedicata al Beauty & Personal Care, registra ricavi pari a 21,3 milioni nei primi nove mesi del 2026, corrispondenti all'11,5% del fatturato di Gruppo, in diminuzione del 10,3%.



L'EBITDA Adjusted si attesta a 23,3 milioni di euro, rispetto ai 30,5 milioni dei primi nove mesi del 2025, con un'incidenza sui ricavi del 12,6% (16,1% nello stesso periodo del 2025). La riduzione della marginalità riflette il minore assorbimento dei costi fissi legato alla contrazione dei ricavi nei comparti nutraceutico e cosmetico e i costi di avviamento del nuovo stabilimento farmaceutico di Brembate. L'EBIT Adjusted ammonta a 7,6 milioni di euro, rispetto ai 18,6 milioni dei primi nove mesi del 2025, e risente dell'incremento degli ammortamenti industriali legati alla piena operatività del nuovo impianto di Brembate. Il Risultato di Periodo Adjusted al 30 settembre 2026 è positivo per 2,8 milioni di euro (12,7 milioni nei 9M 2025). Il Risultato di Periodo si attesta a -1,7 milioni di euro (+11 milioni nel pari periodo 2025), risentendo esclusivamente delle svalutazioni e componenti straordinarie non monetarie.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 settembre 2026 si attesta a 99,9 milioni di euro, rispetto a 47,9 milioni al 31 dicembre 2025. L'evoluzione della PFN riflette un esercizio di forte accelerazione degli impieghi strategici per la crescita a lungo termine: oltre 48 milioni suddivisi tra l'acquisizione di Sofar (27 milioni, comprensivi di 0,5 milioni quale miglior stima del Deferred Price) e gli investimenti industriali netti (21,3 milioni), a cui si aggiungono 17,7 milioni tra dividendi distribuiti (3,7 milioni) e acquisto di azioni proprie (14 milioni). Completano il quadro oneri finanziari per 2,6 milioni e altri flussi, incluse le imposte, per 2 milioni. L'attività operativa del Gruppo genera flussi di cassa positivi per 19,3 milioni prima degli investimenti.

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