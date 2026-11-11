Morningstar DBRS: governo adotterà maggiore cautela nel golden power su CA Italia-Banco BPM

(Teleborsa) - Morningstar DBRS considera la potenziale integrazione
tra Crédit Agricole Italia e Banco BPM
come "strategicamente valida
", in quanto riflette "la complementarità delle attività, la sovrapposizione geografica e la consolidata relazione commerciale tra i due istituti".
L'operazione darebbe vita a una realtà bancaria italiana più ampia e diversificata, con il potenziale di generare significative sinergie di costo e di ricavo,
offrendo al contempo a Crédit Agricole
una dimensione decisamente maggiore nel suo secondo mercato domestico. Morningstar DBRS continuerà a monitorare l'evoluzione dell'operazione - inclusi gli aspetti legati all'esecuzione e alle implicazioni finanziarie e patrimoniali - valutandone il possibile impatto sui rating creditizi di Crédit Agricole e Banco BPM.
Sulla base dei dati di giugno 2026
, Banco BPM registra un attivo di 211 miliardi di euro, a fronte dei 93 miliardi di euro del gruppo bancario Crédit Agricole Italia. Nel primo semestre del 2026, Banco BPM ha generato un margine operativo di 3,2 miliardi di euro e un utile netto di 1,06 miliardi di euro; per Crédit Agricole Italia, i valori corrispondenti sono stati rispettivamente pari a 1,6 miliardi di euro e 478 milioni di euro. Crédit Agricole stima sinergie annue ante imposte pari a circa 800 milioni di euro e un incremento dell'utile per azione (EPS) di Banco BPM al 2027 di circa il 24%, una volta che le sinergie saranno a pieno regime.
"La logica strategica appare solida, dato che le attività sono in larga misura complementari
- si legge nell'analisi dell'agenzia di rating - inoltre, le relazioni commerciali già esistenti dovrebbero contribuire a ridurre il rischio di esecuzione
. Banco BPM vanta una forte presenza nel segmento corporate e PMI, mentre Crédit Agricole Italia è più radicata nel retail banking, potendo contare, al contempo, sulle competenze del gruppo Crédit Agricole nei settori assicurativo e del credito al consumo".
Le due banche presentano sovrapposizioni in alcune aree geografiche, in particolare nel Nord Italia, il che offre margini per significative sinergie di costo. Gli istituti intrattengono da tempo rapporti commerciali, consolidati in particolare attraverso la joint venture nel credito al consumo, Agos. Tale collaborazione ha assunto una valenza più strategica in seguito all'acquisizione, da parte di Crédit Agricole, di una quota del 9,18% nel 2022, salita poi al 29,6% entro il 2026. Per Banco BPM, l'operazione consente di beneficiare della dimensione, della gamma di prodotti e della solidità finanziaria di Crédit Agricole, mantenendo al contempo il proprio status di società quotata e la propria leadership gestionale. Per Crédit Agricole, l'Italia rappresenta già il secondo mercato domestico; l'integrazione ne accrescerebbe notevolmente la scala nel Paese
, favorendo un'ulteriore diversificazione dell'esposizione geografica oltre i confini francesi.
L'operazione proposta è subordinata all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Banco BPM, con la maggioranza richiesta per la cosiddetta procedura di "whitewash" - che esonera Crédit Agricole dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto
(OPA) obbligatoria - nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza, tra cui la BCE e il governo italiano, nell'ambito del regime di "golden power".
"La reazione del governo italiano costituisce un fattore di rischio cruciale per l'esecuzione dell'operazione, alla luce del precedente relativo all'offerta di scambio avanzata da UniCredit su Banco BPM", sottolinea Morningstar DBRS. Nell'aprile 2025, il governo ha fatto ricorso al regime di "golden power" per imporre condizioni rigorose a tale offerta, che UniCredit ha successivamente ritirato nel luglio 2025. In seguito, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in merito alla normativa sui poteri speciali (golden power). A seguito di questo caso, Morningstar DBRS prevede che il governo italiano adotterà "maggiore cautela nell'esercizio di tali poteri"
. Ciononostante, "permane una certa sensibilità politica riguardo alla proprietà straniera delle banche nazionali e l'esito del processo di approvazione resta incerto", viene sottolineato.